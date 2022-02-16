На «Суспільному» розповіли, що самі дискваліфікували співачку Alina Pash через підроблену довідку

На телеканалі «Суспільне» повідомили, що самі дискваліфікували співачку Alina Pash за порушення правил відбору. Натомість вона заявила, що сама відмовилася від участі у «Євробаченні».

Про це повідомляється на сайті Суспільного мовника.

Там пояснили, що отримали від Державної прикордонної служби відповідь про те, що надана співачкою довідка ніколи не створювалася та не видавалась. Тому на «Суспільному» визнали порушення Alina Pash правила 3.4, яке забороняє подавати учасником недостовірну інформацію або приховувати її.

Суспільний мовник зазначає, що сама співачка погодилася із рішенням про припинення її участі у відборі.

У такому випадку «Суспільне» має право самостійно визначити представника від України на «Євробаченні» зі списку фіналістів.

Перед тим співачка Alina Pash повідомила, що вирішила зняти свою кандидатуру як представника України на «Євробаченні». Вона заявила, що більше не хоче брати участь у цій «брудній історії».