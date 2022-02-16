Співачка Alina Pash відмовилася від участі в «Євробаченні». На «Суспільному» заявили, що її дискваліфікували

Співачка Alina Pash вирішила зняти свою кандидатуру як представника України на «Євробаченні». Вона заявила, що більше не хоче брати участь у цій «брудній історії».
Про це співачка написала в Instagram.
Вона підкреслила, що завжди дотримується законів України, але «не має армії піарників, менеджерів та юристів», щоб протистояти цій атаці та неприйнятним формулюванням, які лунають на її адресу.
«Я не хочу далі бути в цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі «Євробачення». На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із «Суспільним» та підпишемо всі необхідні документи», — пояснила співачка.
Згодом на «Суспільному» повідомили, що самі дискваліфікували співачку через порушення правил. Сама Alina Pash погодилася із цим рішенням.
- Aліна Паш 12 лютого перемогла в Нацвідборі на «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня у Турині. На тлі цього спалахнув скандал через поїздку співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через світлини з Москви.
- Наступного дня на телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби з приводу поїздки співачки Alina Pash до анексованого Криму. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак згодом у соцмережах з’явилися підозри, що ця довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність. У ДПСУ підтвердили, що таку довідку не видавали, а саме відомство зберігає інформацію лише протягом пʼяти років.
- У команді співачки повідомили, що довідку отримав член її команди, але там не дізнавалися, яким чином він її отримав. Через цей скандал Alina Pash повідомила, що розірвала відносини зі своїм директором.