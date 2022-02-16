Певица Alina Pash отказалась от участия в «Евровидении». На «Суспільному» заявили, что ее дисквалифицировали

Певица Alina Pash решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на «Евровидении». Она заявила, что больше не хочет участвовать в этой «грязной истории».

Об этом певица написала в Instagram.

Она подчеркнула, что всегда соблюдает законы Украины, но «не имеет армии пиарщиков, менеджеров и юристов», чтобы противостоять этой атаке и неприемлемым формулировкам, которые звучат в ее адрес.

«Я не хочу дальше участвовать в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с «Суспільним» и подпишем все необходимые документы», — пояснила певица.

Впоследствии на «Суспільному» сообщили, что сами дисквалифицировали певицу из-за нарушения правил. Сама Alina Pash согласилась с этим решением.