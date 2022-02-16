Справку выдать невозможно. Alina Pash сама обратилась в пограничную службу и опубликовала документы

Певица Alina Pash, победившая в Национальном отборе на «Евровидение» самостоятельно обратилась в Государственную пограничную службу, чтобы получить справку о пересечении админграницы с Крымом. Однако пограничники ответили, что такую справку сейчас выдать невозможно, поскольку истек срок хранения данных — 5 лет.

В тексте документа, опубликованного певицей, говорится, что пограничная служба хранит все данные в течение пяти лет.

«Как и обещала, первое, что мы сделали, — выяснили в команде обстоятельства, которые дали основания для заявления спикера ГПСУ о нелегитимной справке. Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас», — написала Паш.

Она объяснила, что увидела просто справку и не догадывалась о ее подделке, поскольку там были указаны правильные даты въезда во временно оккупированный Крым и КПВВ «Чаплинка».

«Оснований считать, что справка не настоящая, ни у кого из команды не было. Если справка, которую передал член нашей команды «Суспільному», поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны мы готовы помогать в установлении истины», — уточнила артистка.

Она извинилась за инцидент и сообщила, что разорвала отношения со своим директором.

«Ответ на свой запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11:00. Сейчас справка у «Суспільного». Продолжение следует», — резюмировала Алина Паш.