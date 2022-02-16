Справку выдать невозможно. Alina Pash сама обратилась в пограничную службу и опубликовала документы

Певица Alina Pash, победившая в Национальном отборе на «Евровидение» самостоятельно обратилась в Государственную пограничную службу, чтобы получить справку о пересечении админграницы с Крымом. Однако пограничники ответили, что такую справку сейчас выдать невозможно, поскольку истек срок хранения данных — 5 лет.
В тексте документа, опубликованного певицей, говорится, что пограничная служба хранит все данные в течение пяти лет.
«Как и обещала, первое, что мы сделали, — выяснили в команде обстоятельства, которые дали основания для заявления спикера ГПСУ о нелегитимной справке. Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас», — написала Паш.
Она объяснила, что увидела просто справку и не догадывалась о ее подделке, поскольку там были указаны правильные даты въезда во временно оккупированный Крым и КПВВ «Чаплинка».
«Оснований считать, что справка не настоящая, ни у кого из команды не было. Если справка, которую передал член нашей команды «Суспільному», поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны мы готовы помогать в установлении истины», — уточнила артистка.
Она извинилась за инцидент и сообщила, что разорвала отношения со своим директором.
«Ответ на свой запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11:00. Сейчас справка у «Суспільного». Продолжение следует», — резюмировала Алина Паш.
- Aлина Паш 12 февраля победила в Нацотборе на «Евровидение-2022», финал которого состоится 14 мая в Турине. На фоне этого разразился скандал из-за поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатии к России из-за фотографий из Москвы.
- На следующий день на телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ. Однако затем в соцсетях появилось подозрение, что эта справка является поддельной. Поэтому «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой подтвердить ее подлинность.