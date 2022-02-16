Довідку видати неможливо. Alina Pash самостійно звернулася до прикордонної служби й опублікувала документи

Співачка Alina Pash, яка перемогла в Національному відборі на «Євробачення», самостійно звернулася до Державної прикордоннної служби, щоб отримати довідку про перетин адмінмежі з Кримом. Однак прикордонники відповіли, що таку довідку наразі видати неможливо, оскільки сплив термін зберігання даних — 5 років.
У тексті документа, який опублікувала сама співачка, ідеться, що прикордонна служба зберігає усі дані впродовж пʼяти років.
«Як і обіцяла, перше, що ми зробили — з’ясували всередині команди обставини, які дали підстави для заяви речника ДПСУ про нелегітимну довідку. Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас», — написала Паш.
Вона пояснила, що побачила просто довідку і не здогадувалася про її підробку, оскільки там були вказані справжні дати вʼїзду до тимчасово окупованого Криму і КПВВ «Чаплинка».
«Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав. Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному мовнику, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. Зі свого боку ми готові допомагати у встановленні істини», — уточнила артистка.
Вона вибачилася за інцидент і повідомила, що розірвала стосунки зі своїм директором.
«Відповідь на свій власний запит до ДПСУ я отримала сьогодні об 11:00. Наразі довідка у Суспільного мовника. Далі буде», — резюмувала Аліна Паш.
- Aліна Паш 12 лютого перемогла в Нацвідборі на «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня у Турині. На тлі цього спалахнув скандал через поїздку співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через світлини з Москви.
- Наступного дня на телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби з приводу поїздки співачки Alina Pash до анексованого Криму. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак згодом у соцмережах з’явилися підозри, що ця довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність.