Прикордонники повідомили, що не видавали співачці Alina Pash довідку про перетин адмінкордону з Кримом

У Державній прикордонній службі заявили, що не видавали співачці Alina Pash довідку про перетин адмінкордону з окупованим Кримом. Там зазначили, що такий документ ніколи не створювався.
Про це у коментарі «Бабелю» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Він зазначив, що у відомстві проаналізували інформацію, яка була поширена каналом «Суспільне» про нібито наявність довідки у співачки від прикордонників.
«Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався», — пояснили у ДПСУ.
Також Демченко зазначив, що прикордонники отримали офіційний запит від «Суспільного» щодо підтвердження дійсності цієї довідки та найближчим часом вони нададуть відповідь.
- Alina Pash 12 лютого перемогла у Нацвідборі на «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня у Турині. На тлі цього спалахнув скандал навколо поїздки співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через старі її фото в Москві та куртці у кольорах прапора РФ.
- На наступний день на телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби з приводу поїздки співачки Alina Pash до анексованого Криму. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак згодом у соцмережах з’явилася підозри, що ця довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність.