Юрій Вітренко залишиться головою «Нафтогазу» ще на один рік

Постановою Кабінету міністрів Юрія Вітренка перепризначено головою НАК «Нафтогаз» ще на один рік.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Термін виконання повноважень Вітренка закінчився 29 квітня, тож з 30 квітня Уряд обрав та перепризначив його головою «Нафтогазу».
- 28 квітня 2021 року уряд звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначили Юрія Вітренка, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Сам Вітренко визнав, що його призначення не відповідало «певним західним стандартам».
- Пізніше ОАСК зупинив дію припису, але 2 лютого 2022 року Верховний суд задовольнив скаргу НАЗК та постановив відновити дію припису про необхідність звільнити з посади Вітренка.