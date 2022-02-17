Верховний суд відновив припис НАЗК про необхідність звільнення очільника «Нафтогазу» Вітренка

Верховний суд задовольнив скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та постановив відновити дію його припису про необхідність звільнити з посади голови «Нафтогазу» Юрія Вітренка. У відомстві підкреслювали, що його не мали права призначати на цю посаду, оскільки до цього він виконував обов’язки міністра енергетики — це є конфліктом інтересів.
Відповідне рішення суд ухвалив 2 лютого, а в судовому реєстрі його оприлюднили 9 лютого.
Коли НАЗК внесло цей припис, Вітренко подав до суду. Він вимагав на час розгляду справи зупинити дію припису — Окружний адмінсуд задовольнив його вимогу. Це рішення підтвердив й апеляційний суд, але тепер Верховний суд відновив дію припису.
Сама ж справа по суті ще не розглядалася — вона досі перебуває на розгляді в Окружному адмінсуді Києва.
НАЗК внесло припис у червні 2021 року і зазначило, що Вітренка мають звільнити з посади голови «Нафтогазу» через конфлікт інтересів, оскільки він до цього виконував обов’язки міністра енергетики і безпосередньо впливав на роботу «Нафтогазу».
Рішення про звільнення голови «Нафтогазу» має ухвалити наглядова рада, однак наразі її склад не сформований. Тимчасово функції наглядової ради виконує Кабмін України.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Пізніше ОАСК зупинив дію припису.