Верховний суд відновив припис НАЗК про необхідність звільнення очільника «Нафтогазу» Вітренка

Верховний суд задовольнив скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та постановив відновити дію його припису про необхідність звільнити з посади голови «Нафтогазу» Юрія Вітренка. У відомстві підкреслювали, що його не мали права призначати на цю посаду, оскільки до цього він виконував обов’язки міністра енергетики — це є конфліктом інтересів.

Відповідне рішення суд ухвалив 2 лютого, а в судовому реєстрі його оприлюднили 9 лютого.

Коли НАЗК внесло цей припис, Вітренко подав до суду. Він вимагав на час розгляду справи зупинити дію припису — Окружний адмінсуд задовольнив його вимогу. Це рішення підтвердив й апеляційний суд, але тепер Верховний суд відновив дію припису.

Сама ж справа по суті ще не розглядалася — вона досі перебуває на розгляді в Окружному адмінсуді Києва.

НАЗК внесло припис у червні 2021 року і зазначило, що Вітренка мають звільнити з посади голови «Нафтогазу» через конфлікт інтересів, оскільки він до цього виконував обов’язки міністра енергетики і безпосередньо впливав на роботу «Нафтогазу».

Рішення про звільнення голови «Нафтогазу» має ухвалити наглядова рада, однак наразі її склад не сформований. Тимчасово функції наглядової ради виконує Кабмін України.