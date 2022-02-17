Верховный суд возобновил предписание НАПК о необходимости увольнения главы «Нафтогаза» Витренко

Верховный суд удовлетворил жалобу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и постановил возобновить действие его предписания о необходимости уволить с должности главы «Нафтогаза» Юрия Витренко. В ведомстве подчеркивали, что его не имели права назначать на эту должность, поскольку до этого он исполнял обязанности министра энергетики — это является конфликтом интересов.
Соответствующее решение суд принял 2 февраля, а в судебном реестре его обнародовали 9 февраля.
Когда НАПК внесло это предписание, Витренко подал в суд. Он требовал на период рассмотрения дела остановить действие предписания — Окружной админсуд удовлетворил его требование. Это решение подтвердил и апелляционный суд, но теперь Верховный суд возобновил действие предписания.
Само же дело по сути еще не рассматривали — оно до сих пор находится на рассмотрении в Окружном админсуде Киева.
НАПК внесло предписание в июне 2021 года и отметило, что Витренко должен быть уволен с должности главы «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, поскольку он до этого исполнял обязанности министра энергетики и непосредственно влиял на работу «Нафтогаза».
Решение об увольнении главы «Нафтогаза» должен принять наблюдательный совет, однако он пока не сформирован. Временно функции наблюдательного совета выполняет Кабмин Украины.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки председателя и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. Отставку Коболева раскритиковали западные партнеры Украины.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, до этого исполнявший обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен отменить контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон. Позже ОАСК приостановил действие предписания.