Глава «Нафтогаза» Витренко признал, что его назначение не соответствовало «определенным западным стандартам»: Ударили по больному месту

По его словам, вся ситуация вокруг «Нафтогаза» в какой-то момент перестала соответствовать требованиям ОЭСР.

«У них было некоторое разочарование, какие-то существенные вопросы, наверное, к правительству о том, как это было сделано. Сейчас нет никаких вопросов относительно их законности. И сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам [корпоративного управления] ОЭСР [Организации экономического сотрудничества и развития] и определенным западным стандартам», — рассказал Витренко.

«Это была цепочка эмоциональных реакций обеих сторон на проблему, которой бы не было или которую можно было бы решить, если бы реформа корпоративного управления была осуществлена в полном соответствии с этими принципами ОЭСР», — добавил глава «Нафтогаза».

Витренко также отметил, что кадровые изменения в «Нафтогазе» вызвали возмущение на Западе, потому что «они просто ударили по больному месту».

«Уже идет дискуссия о других важных институтах в Украине и их независимости и о влиянии этой независимости, например, на эффективность борьбы с коррупцией, на налоговую реформу, юридическую реформу в таких учреждениях, как Национальный банк, Национальное антикоррупционное бюро и другие. То есть этот нерв был, как говорят, уже оголен», — пояснил он.