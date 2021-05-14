НАПК проверяет назначение Витренко главой «Нафтогаза» — был ли конфликт интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проводит мониторинг по соблюдению требований законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов при назначении Юрия Витренко главой правления «Нафтогаза».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В агентстве отметили, что получили обращение руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина от 4 мая по поводу вероятных фактов нарушения требований закона «О предотвращении коррупции» при назначении Витренко.

НАПК сделает вывод о нарушении или соблюдении Витренко требований закона после обработки соответствующих документов.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил с должности главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначил вместо него Юрия Витренко, который на тот момент был исполняющим обязанности министра энергетики.

Как отмечает «Радио Свобода», правительство при этом обошло требования устава «Нафтогаза». Согласно ему, общее собрание акционеров этой компании, которыми и являются заседания правительства, уполномочены назначать и увольнять с должности председателя правления только в соответствии с предложениями наблюдательного совета. Принятие решения об избрании и прекращении полномочий председателя и других членов правления компании относится исключительно к компетенции наблюдательного совета — а он в случае Витренко не предлагал сменить главу правления.