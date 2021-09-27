Кабмін звільнив усіх членів наглядової ради «Нафтогазу» і забрав собі їхні повноваження

Кабінет міністрів України звільнив усіх шістьох членів наглядової ради «Нафтогазу» та перебрав на себе їхні повноваження.

Про це у своєму Facebook повідомила член наглядової ради Юлія Ковалів.

«Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення до обрання нового складу наглядової ради», — зазначила вона.

Ковалів була у наглядової раді «Нафтогазу» одним із трьох представників від держави. За її словами, тепер уряд повинен обрати новий склад наглядової ради за конкурсом, провести прозорий конкурс з обрання нового очільника «Нафтогазу» до квітня 2022 року та затвердити стратегію компанії на наступні 5 років.

«Без сумніву, новий закон про корпоративне управління, який зараз перебуває на розгляді Верховної Ради України, зможе посилити інституційну роль та відповідальність кожного з органів управління державними компаніями. Адже саме інституції будують міцний фундамент розвитку — як у державі, так і в державних компаніях», — підкреслила вона.

Наглядова рада «Нафтогазу» складається із шести членів — троє представників від держави та троє незалежних осіб. 8 вересня у відставку подали незалежні члени: Клер Споттісвуд, яка була головою наглядової ради, а також Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден. Причиною такого рішення стало призначення очільником «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Представниками від держави були Юлія Ковалів, Юлія Свириденко та Наталія Бойко.