Шмигаль: Нового голову «Нафтогазу» мають обрати до травня 2022 року. Для цього у наглядову раду доберуть 4 членів

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки оголосити конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», що дозволить обрати нового голову компанії.
Про це він повідомив у Telegram.
Міністерство має оголосити конкурс протягом тижня. Відбір, за словами премʼєра, має закінчитися у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року.
«Критеріями вибору та оцінки ефективності роботи таких членів мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії Компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії та палива», — заявив Шмигаль.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Пізніше ОАСК зупинив дію припису.