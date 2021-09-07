Шмигаль: Нового голову «Нафтогазу» мають обрати до травня 2022 року. Для цього у наглядову раду доберуть 4 членів

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки оголосити конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», що дозволить обрати нового голову компанії.

Про це він повідомив у Telegram.

Міністерство має оголосити конкурс протягом тижня. Відбір, за словами премʼєра, має закінчитися у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року.

«Критеріями вибору та оцінки ефективності роботи таких членів мають бути професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, який би відповідав стратегії Компанії, зокрема в частині збільшення газовидобутку, залучення інвестицій, виробництва енергії та палива з відновлювальних джерел енергії, торгівлі та постачання енергії та палива», — заявив Шмигаль.