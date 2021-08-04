Суд розблокував припис від НАЗК для уряду з вимогою звільнити голову «Нафтогазу» Вітренка

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який зупинив дію припису НАЗК Кабінету міністрів. У ньому міститься вимога розірвати угоду з головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
«У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» підлягає виконанню», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
На підставі цього Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснює, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису. Для цього необхідно скликати засідання Уряду та розглянути питання припинення дії контракту з Вітренком.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Пізніше ОАСК зупинив дію припису.