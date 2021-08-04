Суд розблокував припис від НАЗК для уряду з вимогою звільнити голову «Нафтогазу» Вітренка

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який зупинив дію припису НАЗК Кабінету міністрів. У ньому міститься вимога розірвати угоду з головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«У зв’язку з рішенням суду припис НАЗК до Кабміну щодо незаконного призначення голови правління НАК «Нафтогаз України» підлягає виконанню», — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

На підставі цього Новіков направив до Кабміну лист, у якому пояснює, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису. Для цього необхідно скликати засідання Уряду та розглянути питання припинення дії контракту з Вітренком.