Суд разблокировал предписание от НАПК для Кабмина с требованием уволить главу «Нафтогаза» Витренко

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), который остановил действие предписания НАПК Кабинету министров. В нем содержится требование расторгнуть трудовое соглашение с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения главой правления НАК «Нафтогаз Украины» подлежит исполнению», — отметил глава НАПК Александр Новиков.
На основании этого Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняет, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание правительства и рассмотреть вопрос о прекращении действия контракта с Витренко.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. Отставку Коболева раскритиковали западные партнеры Украины.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен отменить контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон. Позже ОАСК остановил действие предписания.