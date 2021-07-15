НАПК просит суд прекратить трудовой договор «Нафтогаза» с главой правления Витренко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в четверг, 15 июля, обратилось в Шевченковский районный суд Киева с иском о прекращении контракта между «Нафтогазом» и его главой правления Юрием Витренко.

Об этом говорится в заявлении НАПК.

Ранее агентство выявило, что подписание контракта с Витренко нарушает норму закона о предотвращении коррупции, ведь он работал в должности заместителя Министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, и у него было одновременно влияние на «Нафтогаз». Именно поэтому НАПК, согласно закону, обратилось в суд, чтобы прекратить трудовой договор с Витренко.

Согласно закону, должен был пройти год после увольнения Витренко с должности в Министерстве и с его назначением в организацию («Нафтогаз»), на которую онвлиял на предыдущей должности. Отметим, что еще в апреле Витренко был в Минэнерго и того же месяца его назначили главой правления «Нафтогаза». НАПК отмечает, что это является основанием для расторжения трудового договора. Если договор не расторгнут, Нацагентство идет в суд, чтобы через него это сделать.

Перед этим, 15 июня, глава НАПК Александр Новиков выдал два предписания, по которому Кабинет министров и «Нафтогаз» должны отменить контракт с главой Витренко. Однако суд остановил действие обоих предписаний, ведь «это гарантирует эффективную защиту и восстановление нарушенных прав Витренко, для защиты которых он обратился в суд».