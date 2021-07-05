Окружной админсуд Киева приостановил действие второго предписания НАПК по Витренко в «Нафтогазе»

Окружной административный суд Киева приостановил действие второго предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в адрес наблюдательного совета «Нафтогаза» о прекращении контракта с главой Юрием Витренко.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 5 июля.

По мнению суда, такое решение гарантирует эффективную защиту и восстановление нарушенных прав Витренко — для защиты которых он и обратился в суд. Напомним, НАПК считает, что назначение бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления «Нафтогаза» противоречит законодательству Украины, ведь не прошел год после его работы в Министерстве.

Это уже второе предписание по Витренко, которое остановил ОАСК. Первое предписание было от НАПК к главе правительства Денису Шмыгалю (второе в наблюдательный совет «Нафтогаза»).