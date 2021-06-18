Окружной админсуд приостановил действие предписания НАПК об увольнении главы «Нафтогаза» Витренко

Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Нацагентства по предупреждению коррупции на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля. Предписание касалось отмены контракта с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Об этом говорится на сайте суда.

Суд принял к рассмотрению заявление, поскольку считает его обоснованным. При этом суд отмечает, что остановил действие предписания, ведь это «вынужденная мера»: если этого не сделать, будут «негативные последствия, для восстановления которых необходимы будут значительные усилия и расходы».