НАПК: Кабмин должен расторгнуть контракт с Витренко. Его назначение главой «Нафтогаза» нарушило закон

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков издал предписание, согласно которому Кабинет министров должен расторгнуть контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«С целью предотвращения коррупции п. 1 ч. 1 ст. 26 закона «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения», — объясняют в НАПК.

Такое нарушение, уверены в агентстве, является основанием для прекращения договора (ч. 2 ст. 26 закона «О предотвращении коррупции»).

«НАПК провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем министра энергетики Юрием Витренко, который сейчас занимает должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины». По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и. о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины», — подчеркнули в НАПК.