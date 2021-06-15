НАЗК: Уряд має розірвати контракт із Вітренком. Його призначення головою «Нафтогазу» порушило закон

Голова Національного агентства із питань запобігання корупції Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«З метою запобігання корупції п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення», — пояснюють в НАЗК.

Таке порушення, впевнені в агентстві, є підставою для припинення контракту (ч. 2 ст. 26 закону «Про запобігання корупції»).

«НАЗК провело моніторинг дотримання цих вимог закону колишнім заступником міністра енергетики Юрієм Вітренком, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону. Адже під час виконання повноважень заступника міністра (в. о. міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України», — підкреслили в НАЗК.