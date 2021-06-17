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Шмыгаль обратился в Окружной админсуд из-за предписания НАПК об отмене контракта Витренко

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Шмыгаль обратился в Окружной админсуд из-за предписания НАПК об отмене контракта Витренко

УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) из-за предписания об отмене контракта с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как отмечается, Шмыгаль просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК от 14 июня.

Также премьер попросил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца, Кабинет министров и главу правления «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства.

  • Ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков издал предписание, согласно которому Кабинет министров должен отменить контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.
  • Новиков обратил внимание, что после увольнения Витренко из Минэнерго прошло менее года до его назначения в «Нафтогаз». А это, по словам главы НАПК, нарушает законодательство.
  • В НАК «Нафтогаз» и Министерстве юстиции заявили, что будут обжаловать предписание главы НАПК.
  • Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был исполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
  • Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
  • Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.