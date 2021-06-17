Шмигаль звернувся до Окружного адмінсуду через припис НАЗК про скасування контракту Вітренка

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через припис про скасування контракту з главою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренком.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
Як зазначається, Шмигаль просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК від 14 червня.
Також прем’єр попросив залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на боці позивача, Кабінет міністрів та голову правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження.
- Раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком.
- Новіков звернув увагу, що після звільнення Вітренка з Міненерго минуло менше року до його призначення у «Нафтогаз». А це, за словами голови НАЗК, порушує законодавство.
- У НАК «Нафтогаз» та Міністерстві юстиції заявили, що оскаржуватимуть припис голови НАЗК.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. У 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.