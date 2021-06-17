Шмигаль звернувся до Окружного адмінсуду через припис НАЗК про скасування контракту Вітренка

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через припис про скасування контракту з главою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренком.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як зазначається, Шмигаль просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК від 14 червня.