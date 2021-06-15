«Припис незаконний і упереджений». «Нафтогаз» оскаржуватиме вимогу НАЗК розірвати контракт з Вітренком

НАК «Нафтогаз України» не погоджується з приписом від Національного агентства із питань запобігання корупції, яке зобовʼязало Кабінет міністрів розірвати контракт з головою компанії Юрієм Вітренком.

Про це повідомляється на сторінці компанії.

«Припис НАЗК щодо призначення Юрія Вітренка на посаду Голови правління НАК «Нафтогаз України» незаконний, упереджений та оскаржуватиметься в судовому порядку», — заявили в компанії.

Там навели аргумент про те, що для застосування обмежень за законом «Про запобігання корупції» обовʼязкова умова — наявність у посадової особи повноважень на підготовку або участь у підготовці рішень стосовно відповідного суб`єкта. «Таких повноважень стосовно Нафтогазу у Юрія Вітренка не було. Міненерго не є органом управління компанії, таким органом є Кабмін», — пояснили в компанії.

«Нафтогаз» запевняє, що, як виконуючий обов’язки міністра, Вітренко не входив до складу Кабміну і не мав права голосу при ухваленні рішень уряду. Також Юрій Вітренко не був керівником або членом Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Крім того, компанія звернула увагу, що у 2017-2020 роках, при призначенні відповідальних співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних та інфраструктурних компаній, НАЗК не вбачало жодних ризиків та порушень.

«Один з прикладів — відсутність реакції Нацагенства під час призначення головою правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, який до того обіймав посаду першого заступника Міністра інфраструктури. При цьому даний центральний орган виконавчої влади, на відміну від Міністерства енергетики, здійснював функції з управління цим акціонерним товариством і був наділений відповідними повноваженнями», — зазначили в «Нафтогазі».

Схожу позицію має й Міністерство юстиції. Зокрема, очільник відомства Денис Малюська заявив, що виникають питання чи поширюється обмеження, встановлене законом «Про запобігання корупції» на Вітренка з огляду на те, що він виконував обов’язки міністра менше одного року і чи потрібно знову припиняти повноваження наглядової ради «Нафтогаз України». «З огляду на викладене вище, припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено до суду», — зазначив він.