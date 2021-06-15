«Предписание незаконное и предвзятое». «Нафтогаз» обжалует требование НАПК разорвать контракт с Витренко

НАК «Нафтогаз Украины» не согласен с предписанием от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое обязало Кабинет министров разорвать контракт с главой компании Юрием Витренко.

Об этом сообщается на странице компании.

«Предписание НАПК о назначении Юрия Витренко на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» незаконное, предвзятое и будет оспариваться в судебном порядке», — заявили в компании.

Там привели довод о том, что для применения ограничений по закону «О предотвращении коррупции» обязательное условие — наличие у должностного лица полномочий на подготовку или участие в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. «Таких полномочий по Нафтогазу у Юрия Витренко не было. Минэнерго не является органом управления компании, таким органом является Кабмин», — пояснили в компании.

«Нафтогаз» уверяет, что, как исполняющий обязанности министра, Витренко не входил в состав Кабмина и не имел права голоса при принятии решений правительства. Также Юрий Витренко не был руководителем, или членом Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ).

Кроме того, компания обратила внимание, что в 2017-2020 годах, при назначении ответственных сотрудников министерств в правления и наблюдательные советы государственных энергетических и инфраструктурных компаний, НАПК не видело никаких рисков и нарушений.

«Один из примеров — отсутствие реакции Нацагентства при назначении председателем правления АО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова, который до этого занимал должность первого заместителя Министра инфраструктуры. При этом данный центральный орган исполнительной власти, в отличие от Министерства энергетики, осуществлял функции по управлению этим акционерным обществом и был наделен соответствующими полномочиями», — отметили в «Нафтогазе».

Схожую позицию имеет и Министерство юстиции. В частности, глава ведомства Денис Малюська заявил, что возникают вопросы, распространяется ли ограничение, установленное законом «О предотвращении коррупции» на Витренко учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее одного года и нужно ли снова прекращать полномочия наблюдательного совета «Нафтогаз Украины». «Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК ближайшее время будет обжаловано в суде», — отметил он.