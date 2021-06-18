Окружний адмінсуд призупинив дію припису НАЗК про звільнення глави «Нафтогазу» Вітренка

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію припису Нацагентства з питань запобігання корупції на імʼя премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Припис стосувався скасування контракту з главою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренком.

Про це йдеться на сайті суду.

Суд прийняв до розгляду заяву, оскільки вважає її обґрунтованою. При цьому суд зазначає, що зупинив дію припису, адже це «вимушений захід»: якщо цього не зробити, будуть «негативні наслідки, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат».