Окружний адмінсуд Києва зупинив дію другого припису НАЗК щодо Вітренка в «Нафтогазі»

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію другого припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на адресу наглядової ради «Нафтогазу» щодо припинення контракту з главою Юрієм Вітренком.
Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 5 липня.
На думку суду, таке рішення гарантує ефективний захист і поновлення порушених прав Вітренка, за захистом яких він звернувся до суду. Нагадаємо, НАЗК вважає, що призначення колишнього в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління «Нафтогазу» суперечить законодавству України, адже не минув рік після його роботи в Міненерго.
Це вже другий припис щодо Вітренка, який зупинив ОАСК. Перший припис був від НАЗК до голови уряду Дениса Шмигаля, другий — до наглядової ради «Нафтогазу».
Зауважимо, ОАСК відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Вітренка до НАЗК. Підготовче судове засідання відбудеться 14 липня. Юрій Вітренко просить визнати протиправним і скасувати припис Нацагенства, датований 1 липня.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. У 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Перший припис ОАСК зупинив 18 червня.
- 3 квітня президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.