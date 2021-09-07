Шмыгаль: Нового главу «Нафтогаза» должны избрать до мая 2022 года. Для этого в набсовет подберут 4 членов

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики объявить конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», что позволит избрать нового главу компании.
Об этом он сообщил в Telegram.
Министерство должно объявить конкурс в течение недели. Отбор, по словам премьера, должен закончиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателю правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года.
«Критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии компании, в частности в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива», — заявил Шмыгаль.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. Отставку Коболева раскритиковали западные партнеры Украины.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- 15 июня глава НАПК Александр Новиков издал предписание, по которому Кабинет министров должен отменить контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. По мнению агентства, его назначение нарушило закон. Позже ОАСК остановил действие предписания.