В Україні 14 200 резервістів Сил територіальної оборони призвуть на навчання

В Україні на навчання Сил територіальної оборони призвуть 14 200 резервістів. На першому етапі збори проведуть у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську. Навчання триватимуть упродовж 30 днів.

Про це повідомив командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України Юрій Галушкін, передає Офіс президента.

Галушкін зазначив, що надалі не виключено проведення зборів у всіх бригадах та батальйонах.

Учасники селекторної наради також обговорили плани дій у різних ситуаціях, організацію роботи медичних закладів та військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, а також місцевої влади Маріуполя.