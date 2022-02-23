В Украине 14 200 резервистов Сил территориальной обороны призовут на обучение

В Украине на обучение Сил территориальной обороны призовут 14 200 резервистов. На первом этапе собрание пройдет в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске. Обучение будет длиться в течение 30 дней.

Об этом сообщил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин, передает Офис президента.

Галушкин отметил, что в дальнейшем не исключено проведение собрания во всех бригадах и батальонах.

Участники селекторного совещания также обсудили план действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений и военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, а также местных властей Мариуполя.