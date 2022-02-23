Рада підтримала санкції проти депутатів Держдуми, які проголосували за незалежність «Л/ДНР»

Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження санкцій проти депутатів Державної думи, які проголосували за визнання Росією незалежності «ДНР» і «ЛНР».

За відповідне рішення проголосували 322 депутати.

У санкційному списку — 351 депутат. Раді нацбезпеки та оборони пропонується на 10 років заморозити їхні активи, заборонити вʼїзд, заборонити брати участь у приватизації, оренді державного майна, в операціях з цінними паперами тощо.