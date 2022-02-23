Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы, проголосовавших за независимость «Л/ДНР»

Верховная Рада приняла постановление о введении санкций против депутатов Государственной думы, проголосовавших за признание Россией независимости «ДНР» и «ЛНР».
За соответствующее решение проголосовали 322 депутата.
В санкционном списке — 351 депутат. Парламентарии предлагают Совету нацбезопасности и обороны на 10 лет заморозить их активы, запретить въезд, запретить участие в приватизации, аренде государственного имущества, в операциях с ценными бумагами и так далее.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать «Л/ДНР» в пределах их нынешней территории. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали РФ санкции. Вся Европа, США, Канада, Австралия и многие другие страны не признали «Л/ДНР».
- Канада тоже решила ввести новые санкции против России за признание «Л/ДНР». Они почти полностью дублируют американские.