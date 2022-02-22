Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. Ідеться про оперативний резерв — тобто про громадян, які уклали відповідні контракти, а також військовослужбовців, які звільнилися з військової служби.

Про це глава держави сказав під час свого звернення до українців.

«На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування», — зазначив президент.

За словами президента, найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.

Призов резервістів в особливий період стосуватиметься оперативного резерву. Це, зокрема ветерани війни з Росією 2014 року та перших хвиль мобілізації — категорії визначатиме військове командування.