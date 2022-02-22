Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет об оперативном резерве — гражданах, заключивших соответствующие контракты, а также военнослужащих, уволившихся с воинской службы.

Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.

«На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования», — отметил президент.

По словам президента, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.

Призыв резервистов в особый период будет касаться оперативного резерва. Это, в частности, ветераны войны с Россией 2014 года и первые волны мобилизации — категории будет определять военное командование.