Російська армія від початку доби 47 разів відкривала вогонь на Донбасі. Поранення отримали двоє українських військових

Станом на 17:00 22 лютого російська армія 47 разів обстріляла прифронтові села вздовж лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях. Поранення отримали двоє українських бійців.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил.

Російські солдати використовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стртілецьку зброю.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, його госпіталізували. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку Росії.