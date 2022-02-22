Российская армия с начала суток 47 раз открывала огонь на Донбассе. Ранения получили два украинских военных

По состоянию на 17:00 22 февраля российская армия 47 раз обстреляла прифронтовые села вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. Ранения получили два украинских бойца.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Российские солдаты использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, его госпитализировали. Еще один военнослужащий получил боевую травму.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны России.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы, за сутки их было 60. Уже 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия и многие другие страны не признали «Л/ДНР».