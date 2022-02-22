Кремль визнав, що засідання Радбезу РФ 21 лютого показали у запису. Глядачам це подали як прямий ефір

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що засідання Ради безпеки Росії 21 лютого, на якому було підтримано визнання терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР», вийшло у запису. Однак для глядачів його подали як пряму трансляцію.

Про це з посиланням на заяву Пєскова повідомляє Интерфакс.

«Це було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у звʼязку з екстраординарною ситуацією у двох «республіках». І тема визнання цих двох республік теж, звичайно, має екстраординарний характер», — сказав речник.

Він пояснив, що засідання було відкритим, оскільки розглядося «чутливе питання», і Путіну було важливо почути аргументацію членів Радбезу.

Саме засідання пройшло вдень, його показали не в прямому ефірі, «бо це засідання Ради безпеки і певні нюанси не увійшли в ефір». Пєсков нагадав, що зазвичай на таких заходах транслюють лише вступне слово голови Ради безпеки, а «жодні інші» виступи ніколи раніше не показували.

Пєсков також підтвердив, що не всі виступи учасників засідання увійшли до запису. Показаний в ефірі остаточний матеріал монтувався за участю представників адміністрації Путіна.

Також Пєсков повідомив, що Путін «фактично сам готував звернення, власне, він є безпосереднім його автором».