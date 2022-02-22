Кремль признал, что заседание Совбеза РФ 21 февраля показали в записи. Зрителям это подали как прямой эфир

Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что заседание Совета безопасности России 21 февраля, на котором было поддержано признание террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», вышло в записи. Однако для зрителей его подали как прямую трансляцию.

Об этом со ссылкой на заявление Пескова сообщает Интерфакс.

«Это было экстраординарное заседание Совбеза, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух «республиках». И тема признания этих двух республик тоже, конечно, носит экстраординарный характер», — сказал спикер.

Он объяснил, что заседание было открытым, поскольку рассматривался «чувствительный вопрос», и Путину было важно услышать аргументацию членов Совбеза.

Само заседание прошло днем, его показали не в прямом эфире, «потому что это заседание Совбеза и определенные нюансы не вошли в эфир». Песков напомнил, что обычно на таких мероприятиях транслируют только вступительное слово главы Совета безопасности, а «никакие другие» выступления никогда раньше не показывали.

Песков также подтвердил, что не все выступления участников заседания вошли в запись. а указанный в эфире окончательный материал монтировался с участием представителей администрации Путина.

Также Песков сообщил, что Путин «фактически сам готовил обращение, собственно он является непосредственным его автором».