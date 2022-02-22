В «ЛНР» заявили, що вважають своєю територією усю Луганщину, і вимагають від України відвести війська

Самопроголошена «ЛНР» заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область, і закликала Україну відвести війська.
Про це пише російське агентство РИА Новости.
«У рамках законодавства наших республік є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія «Луганської народної республіки» — це територія колишньої Луганської області... Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно», — сказав «віцеспікер парламенту ЛНР» Дмитро Хорошилов.
За його словами, якщо цього не станеться, буде ухвалено рішення, яке «дозволить встановити мир та відновити територіальну цілісність на всій території Луганської народної республіки».
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території.
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».