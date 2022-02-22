В «ЛНР» заявили, что считают своей территорией всю Луганскую область, и требуют от Украины отвести войска

Самопровозглашенная «ЛНР» заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область, и призвала Украину отвести войска.

Об этом пишет российское агентство РИА Новости.

«В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория «Луганской народной республики» — это территория бывшей Луганской области... Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно», — сказал «вице-спикер парламента ЛНР» Дмитрий Хорошилов.