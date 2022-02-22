В «ЛНР» заявили, что считают своей территорией всю Луганскую область, и требуют от Украины отвести войска

Самопровозглашенная «ЛНР» заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область, и призвала Украину отвести войска.
Об этом пишет российское агентство РИА Новости.
«В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория «Луганской народной республики» — это территория бывшей Луганской области... Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно», — сказал «вице-спикер парламента ЛНР» Дмитрий Хорошилов.
По его словам, если этого не произойдет, будет принято решение, которое «позволит установить мир и восстановить территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики».
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».