На тлі визнання «Л/ДНР» падає рубль. Індекс Мосбіржі обвалився

Російський рубль і ринок відреагували обвалом на визнання «Л/ДНР» незалежними.

Рубль став найбільш волатильною валютою у світі — 22 лютого станом на 10:00 долар коштує 80,3 рубля, а євро — майже 91 рубль. «РБК» пише, що валюта падає по відношенню до євро так сильно вперше з квітня 2021 року.

Увечері 21 лютого визнання бойовиків коштувало ринку акцій найсильнішого обвалу з 2008 року. Сьогодні обвал триває. Доларовий індекс РТС впав 10,89% — уперше за два роки індикатор торгується нижче за позначку 1 100 пунктів. Індекс Мосбіржі знизився на початку торгів 22 лютого на 8,2%.

Також сьогодні падають акції російських компаній — будівельна «ПИК» втратила 14,3%, Сбербанк — 7,2%, «Лукойл» — 4%, «Новатек» — 2,6%, VK — 9%. В інших компаній падіння акцій від 3% і вище.