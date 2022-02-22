На фоне признания «Л/ДНР» падает рубль. Индекс Мосбиржи обвалился

Российский рубль и рынок отреагировали обвалом на признание «Л/ДНР» независимыми.

Рубль стал самой волатильной валютой в мире — 22 февраля по состоянию на 10:00 доллар стоит 80,3 рубля, а евро — почти 91 рубль. «РБК» пишет, что валюта падает по отношению к евро так сильно впервые с апреля 2021 года.

Вечером 21 февраля признание боевиков стоило рынку акций сильнейшего обвала с 2008 года. Сегодня обвал продолжается. Долларовый индекс РТС упал 10,89% — впервые за два года индикатор торгуется ниже отметки 1 100 пунктов. Индекс Мосбиржи упал в начале торгов 22 февраля на 8,2%.

Также сегодня падают акции российских компаний — строительная «ПИК» потеряла 14,3%, Сбербанк — 7,2%, «Лукойл» — 4%, «Новатэк» — 2,6%, VK — 9%. У других компаний падение акций от 3% и выше.