Австралія тимчасово закриває посольство у Львові та вивозить усіх дипломатів

Австралія тимчасово закриває своє посольство у Львові через ризик вторгнення військ Росії і переводить усіх дипломатів до Польщі та Румунії. Громадян Австралії закликають негайно залишити Україну.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ та його очільниці.

МЗС Австралії засуджує визнання Росією «Л/ДНР» і введення регулярних військ на Донбас. Австралія тісно координує свої дії зі США, Великою Британією та Європейським Союзом у питанні протидії Росії. Країна обіцяє санкції РФ за посягання на суверенітет України.