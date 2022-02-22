Австралія тимчасово закриває посольство у Львові та вивозить усіх дипломатів

Австралія тимчасово закриває своє посольство у Львові через ризик вторгнення військ Росії і переводить усіх дипломатів до Польщі та Румунії. Громадян Австралії закликають негайно залишити Україну.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ та його очільниці.
МЗС Австралії засуджує визнання Росією «Л/ДНР» і введення регулярних військ на Донбас. Австралія тісно координує свої дії зі США, Великою Британією та Європейським Союзом у питанні протидії Росії. Країна обіцяє санкції РФ за посягання на суверенітет України.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і розпочала вводити регулярні війська на Донбас. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».
- Влада Росії має намір ще визначити межі «ЛНР» і «ДНР».