Австралия временно закрывает посольство во Львове и вывозит всех дипломатов

Австралия временно закрывает свое посольство во Львове из-за риска вторжения войск России и переводит всех дипломатов в Польшу и Румынию. Граждан Австралии призывают немедленно покинуть Украину.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и его главы.
МИД Австралии осуждает признание Россией «Л/ДНР» и ввод регулярных войск на Донбасс. Австралия тесно координирует свои действия со США, Великобританией и Европейским Союзом в вопросе противодействия России. Страна обещает санкции РФ за посягательство на суверенитет Украины.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совбез ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».
- Власти России намерены еще определить границы «ЛНР» и «ДНР».