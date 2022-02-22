Австралия временно закрывает посольство во Львове и вывозит всех дипломатов

Австралия временно закрывает свое посольство во Львове из-за риска вторжения войск России и переводит всех дипломатов в Польшу и Румынию. Граждан Австралии призывают немедленно покинуть Украину.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и его главы.

МИД Австралии осуждает признание Россией «Л/ДНР» и ввод регулярных войск на Донбасс. Австралия тесно координирует свои действия со США, Великобританией и Европейским Союзом в вопросе противодействия России. Страна обещает санкции РФ за посягательство на суверенитет Украины.