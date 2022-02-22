Міністр оборони Резніков: Кремль визнав агресію проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія своїм визнанням «Л/ДНР» фактично визнала свою агресію проти України, яку Кремль заперечує.
«Кремль не визнав самопроголошені «ДНР/ЛНР» — Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?» — написав Резніков у Twitter.
Раніше він говорив, що визнання бойовиків Росією стане приводом для потенційного вторгнення.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «ДНР» і «ЛНР». Також РФ почала вводити на Донбас регулярні війська.
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ.
- 22 лютого в Держдумі Росії заявили, що самопроголошені Донецька і Луганська «народні республіки» будуть визнані Росією в нинішніх межах Донецької та Луганської областей. Напередодні в РФ стверджували, що визнають «ЛНР» і «ДНР» у межах, які зараз фактично встановлені.