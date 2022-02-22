Міністр оборони Резніков: Кремль визнав агресію проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія своїм визнанням «Л/ДНР» фактично визнала свою агресію проти України, яку Кремль заперечує.

«Кремль не визнав самопроголошені «ДНР/ЛНР» — Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?» — написав Резніков у Twitter.