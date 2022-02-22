Министр обороны Резников: Кремль признал агрессию против Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия своим признанием «Л/ДНР» фактически признала свою агрессию против Украины, которую Кремль упорно отрицает.

«Кремль не признал самопровозглашенные «ДНР/ЛНР» — Кремль признал собственную агрессию против Украины. Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Очередной кирпич в стене? Новая Берлинская стена?» — написал Резников в Twitter.