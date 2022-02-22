Минулої доби бойовики поранили 12 військових й обстріляли 41 населений пункт і Маріуполь

Минулої доби, 21 лютого, бойовики «Л/ДНР» обстріляли 41 населений пункт, 84 рази порушивши режим припинення вогню. Майже всі обстріли велися з великокаліберного озброєння. Також застосовувалися безпілотники, включно з російським «Орлан-10».

Як повідомляє штаб ООС, унаслідок обстрілу поранення різного ступеня отримали 12 військовослужбовців (у шістьох — бойове травмування). Загинули двоє військових і один мирний житель.

З ранку 22 лютого бойовики двічі обстріляли Маріуполь і Щастя. У містах впали снаряди 120 мм артилерії.