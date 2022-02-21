Обстріл Щастя: поліція перекрила дороги біля міста

Національна поліція перекрила автомобільні дороги, які ведуть до міста Щастя в Луганській області, яке у понеділок зазнало обстрілів з боку бойовиків.
Про це повідомила речниця управління Нацполіції Луганщини Наталія Погукай.
Дорожній рух обмежено у напрямках Петропавлівка-Щастя та Щастя-Новоайдар. Погукай підкреслила, що виїзд з Щастя не обмежений. «Просимо усіх громадян з порозумінням поставитися до даних обмежень», — підкреслила речниця.
У понеділок стало відомо, що бойовики «ЛНР» знову обстрілюють населені пункти Врубівка та Щастя. Через обстріли жителі змушені були евакуюватися до бомбосховищ, пошкоджені системи подачі електроенергії, води та газу.
Зокрема, після обстрілу з боку бойовиків довелося зупинити роботу Луганської теплової електростанції, розташованої у місті Щастя.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.