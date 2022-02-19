Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Що сказав президент на тлі російської загрози

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, де закликав союзників просто зараз запровадити санкції проти Росії та надати Києву гарантії безпеки.

Лідер країни розпочав виступ зі слів: «Україна хоче миру, Європа хоче миру, світ каже, що не хоче воювати, а Росія — що не хоче нападати. Хтось із нас бреше — це ще не аксіома, але вже не гіпотеза». Він розповів, що два дні тому перебував на Донбасі, де «пролягає межа війни та миру».

За словами президента, Росія кинула виклик глобальній безпеці, а «байдужість інших країн робить їх співучасниками злочину». Зокрема, Організація Об’єднаних Націй, «яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе», коли один із її членів анексує територію іншого.

Зеленський вимагає «чесних відповідей» про перспективи членства України в НАТО — «не потрібно нам говорити про дати нападу, а краще згадати про інші дати [вступу в НАТО та ЄС]».

«Із 2014 року РФ переконує, що ми вибрали хибний шлях, що в Європі на нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити й обґрунтовувати діями, що це неправда? Чому ми уникаємо цього питання? Це стосується й НАТО... Ніхто нікого не ставить до стінки з питанням, щоб завтра було НАТО, — такого немає. Ми хочемо. Але поки що у нас немає такої можливості, ми прагнемо мати гарантії безпеки», — сказав президент України.

Він наголосив, що Україна йтиме винятково дипломатичним шляхом, щоб повернути собі свої території. Також президент учетверте (і востаннє) ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму та запропонував скликати саміт держав — постійних членів Ради безпеки ООН за участю Туреччини та Німеччини.

«Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи пʼять тисяч шоломів — ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі ми маємо розуміти: це не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати, не благодійні жести, за які Україна має низько вклонятися. Це ваш внесок у безпеку Європи та безпеку світу, де Україна 8 років є щитом. Надійним, до речі. І 8 років стримує одну з найбільших армій світу, яка стоїть уздовж наших кордонів, а не кордонів Європейського Союзу. «Гради» летіли в Маріуполь, а не в європейські міста. Сподіваюся, ніхто не думає про Україну як про зручний вічний буфер між Заходом і РФ. Цього не буде ніколи. Цього ніхто не допустить. Інакше буде запитання: хто наступний?» — сказав Зеленський.