У Луганську вибухнув газопровід, пожежу вже загасили. Загиблих та поранених немає ― відео

У районі Мала Вергунка Луганська близько 11 години вечора вибухнув газопровід. У міських пабліках у соціальних мережах мешканці міста опублікували відео вибуху.

Через 20 хвилин «офіційна» агенція новин луганських бойовиків «Луганськ інформцентр» підтвердила вибух і повідомила, що на місце виїхала бригада газових ремонтників.

Близько 23.40 пожежу на ділянці загасили. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Бойовики «ЛНР» регулярно звинувачують українську владу в терактах на газопроводі. Тільки за минулий рік таких терактів за версією «ЛНР» було три.