У Луганську вибухнув газопровід, пожежу вже загасили. Загиблих та поранених немає ― відео

У районі Мала Вергунка Луганська близько 11 години вечора вибухнув газопровід. У міських пабліках у соціальних мережах мешканці міста опублікували відео вибуху.
Через 20 хвилин «офіційна» агенція новин луганських бойовиків «Луганськ інформцентр» підтвердила вибух і повідомила, що на місце виїхала бригада газових ремонтників.
Близько 23.40 пожежу на ділянці загасили. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Бойовики «ЛНР» регулярно звинувачують українську владу в терактах на газопроводі. Тільки за минулий рік таких терактів за версією «ЛНР» було три.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
- Президент Володимир Зеленський та глава МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.