В Луганске взорвался газопровод, пожар уже потушили. Погибших и раненых нет ― видео

В районе Малая Вергунка Луганска, около 11 часов вечера взорвался газопровод. В городских пабликах в социальных сетях жители города опубликовали видео взрыва.
Спустя 20 минут «официальное» агентство новостей луганских боевиков «Луганск информцентр» подтвердило взрыв и сообщило, что на место выехала бригада газовых ремонтников.
Около 23:40 пожар на участке потушили. Информации о погибших или пострадавших нет.
Боевики «ЛНР» регулярно обвиняют украинские власти в терактах на газопроводе. Только за прошлый год таких терактов, по версии «ЛНР» было три.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- На следующий день, 18 февраля, массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.