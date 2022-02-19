В Луганске взорвался газопровод, пожар уже потушили. Погибших и раненых нет ― видео

В районе Малая Вергунка Луганска, около 11 часов вечера взорвался газопровод. В городских пабликах в социальных сетях жители города опубликовали видео взрыва.

Спустя 20 минут «официальное» агентство новостей луганских боевиков «Луганск информцентр» подтвердило взрыв и сообщило, что на место выехала бригада газовых ремонтников.

Около 23:40 пожар на участке потушили. Информации о погибших или пострадавших нет.

Боевики «ЛНР» регулярно обвиняют украинские власти в терактах на газопроводе. Только за прошлый год таких терактов, по версии «ЛНР» было три.